"Мафия не сядет за стол": в ЕС запретили использовать "криминальный бренд"

По мнению суда, дерзкое название может оскорбить не только жертв преступной организации и их близких, но и других лиц, чувствительных к этой теме.

КИШИНЕВ, 16 мар — Sputnik. Суд отказал сети испанских ресторанов зарегистрировать марку с длинным названием: La Mafia se sienta a la mesa ("Мафия садится за стол"). Именно слово "мафия" стало причиной такого решения.

Служители Фемиды объяснили свой вердикт просто: в названии упоминается преступная организация. Европейский суд общей юрисдикции, штаб-квартира которого находится в Люксембурге, пояснил, что термин "мафия" во всем мире воспринимается как "преступная группировка, которая имеет происхождение в Италии, и чья деятельность распространяется на другие государства". По мнению суда, название "Мафия садится за стол" может оскорбить не только жертв преступной организации и их близких, но и других лиц, чувствительных к этой теме.

Впрочем, испанские рестораторы могут обжаловать решение в Европейском суде — высшей инстанции Суда ЕС.

Их понять можно: в 2007 году ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) разрешило компании использовать название La Mafia se sienta a la mesa на эксклюзивных правах. Но это не понравилось властям Италии, которые попросили EUIPO аннулировать свое решение, так как дерзкое название "наносит ущерб положительному образу итальянской гастрономии".

EUIPO не стало спорить с итальянскими властями. В ответ Mafia Franchises — компания, которой принадлежит сеть из 40 ресторанов по всей Испании, — обратилась в Европейский суд общей юрисдикции. Его вердикт уже известен. Правда, уточняется, что это решение не означает, что сеть ресторанов должна быть переименована, однако собственники не могут рассчитывать на регистрацию их торговой марки и защиты права интеллектуальной собственности.