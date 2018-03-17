Вращение Земли замедляется, 2018-й может стать годом землетрясений

Землетрясение магнитудой 4,6 балла по шкале Рихтера произошло в среду в Румынии. Это самые сильные толчки, которые были зарегистрированы с начала года. Сейсмологи не исключают, что планету ждут еще более сильные землетрясения.

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Эпицентр землетрясения был расположен в сейсмической зоне Вранча, в 41 километре от города Нехойю муниципия Бузэу, и в 56 километрах от населенного пункта Одобешть.

По наблюдениям сейсмологов Республики Молдова, в 2017 году было зафиксировано 16 таких землетрясений с магнитудой выше 4 баллов,а в феврале были даже толчки силой 5 баллов.

В принципе, в этом нет ничего необычного. Ученые говорят, что в целом сейсмологическая картина в прошлом году была в пределах нормы и даже несколько спокойнее, чем ожидалось. Последнее по времени землетрясение тоже относится к категории умеренных, и нет оснований считать его преддверием новых, более сильных толчков, — так считает директор румынского Национального института исследований и разработок в области физики Земли Мирча Радулян.

Вместе с тем, сейсмологи подчеркивают, что прогнозирование землетрясений остается областью, в которой до сих пор велика вероятность ошибки.

Например, тревожные признаки зафиксировали американские исследователи. Сейсмологи США прогнозируют, что в этом году число землетрясений на планете возрастет из-за замедления вращения Земли. Это явление вызовет интенсивную сейсмическую активность, особенно в густонаселенных тропических регионах, пишет британская газета The Guardian.

Связь между вращением нашей планеты и сейсмической активностью была упомянута профессором Роджером Билхамом из Университета Колорадо в Боулдере и Ребеккой Бендик из Университета Монтаны, которые опубликовали результаты своих исследований.

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Два сейсмолога изучили все землетрясения силой более 7 баллов по шкале Рихтера, которые были зарегистрированы с 1900 года, и обнаружили пять периодов, в которых наблюдалась гораздо более интенсивная сейсмическая активность, чем в остальное время. В такие периоды всего за один год наблюдалось 25- 30 сильных землетрясений, в то время как в остальные годы случаев толчков с большой магнитудой насчитывалось не больше 15-ти.

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Исследователи обнаружили, что все пять периодов интенсивной сейсмической активности происходили на пике "торможения" вращения Земли, а если говорить конкретно, то ровно через пять лет после начала очередного "торможения".

В очередной раз вращательное движение Земли начало "тормозить" четыре года назад. И если исследования американских ученых верны, то в 2018 году планету ждет как минимум 25 сильных землетрясений.