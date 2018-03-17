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Участники Ты супер! поднимают бокалы с соком в молдавском ресторане

Как молдавский участник "Ты супер!" Максим Гнатюк стал фуд-блогером

Тимур Селиванов
В мире
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Участники международного вокального конкурса узнали, как готовят национальную кухню их стран в Москве.

Тимур Селиванов, Sputnik

Участники международного вокального конкурса "Ты супер!" стали фуд-блогерами. Максим Гнатюк из Молдовы и Вера Ярошик из Беларуси отправились в московские рестораны молдавской и белорусской кухни, чтобы узнать, как готовят родную еду за рубежом. 

Максим Гнатюк
© Sputnik/
Гнатюк: в следующем туре планирую превзойти самого себя

Мало ковров и подушек

Молдавский ресторан спрятался в подвале посольства Молдовы. Максим вспоминает: здесь он бывал во время первого приезда в Москву. Тогда юного певца пригласили выступить на рождественском концерте.

Веру и Максима встречает говорливый портье в традиционной одежде — белой рубахе и жилете, расшитом разноцветными узорами. Прямо у входа — полки с вареньем, маринованными овощами и вином.

Максим Гнатюк потряс всех выступлением на "Ты супер!>>>

Максим по-хозяйски оглядывает зал и тут же отмечает:

"Что-то тут не так! На стенах слишком много картин. А главный атрибут молдавского дома — это ковры и декоративные подушки".

Вера просит коллегу по конкурсу сориентировать ее в меню — она с молдавской кухней не знакома. Но и Максим теряется, когда видит некоторые пункты: "Не знаю, что такое закуска "Дойна". Есть народная песня с таким названием, но о блюде я ничего не слышал. Похоже, я плохо знаю Молдову!"

Диалоги о плацинде
Тимур Селиванов
Диалоги о плацинде

Впрочем, он сразу же реабилитируется и дает небольшую лекцию о плациндах — пирогах из слоеного теста и мамалыге — кукурузной каше. Их ребята и решают заказать, а официантка советует Вере попробовать мититеи — колбаски из рубленого мяса.

Съедобный уголок родины

Вскоре блюда приносят, Максим и Вера приступают к дегустации. Плацинда нравится обоим, а Максим даже приправляет свой отзыв лингвистикой: "Конечно, творог и в Африке творог, но вкус у него — как на родине! Угодили. Кстати, тут в меню есть плацинды и с творогом, и с брынзой — а в молдавском это одно и то же слово".

Мамалыга красуется на тарелке в окружении брынзы, сметаны и омлета с зеленым луком, но Вера категорически отказывается ее есть: "Она похожа на манную кашу, а я ее ненавижу!" Максим реагирует спокойнее: мамалыга ему хорошо знакома.

Дегустация мамалыги
Тимур Селиванов
Дегустация мамалыги

Зато мититеи пришлись белоруске по вкусу, и она с удовольствием съедает колбаски, поделившись с мальчиком. Как подсказывает Максим, мититеи — частые гости молдавского стола, а не деликатес.

На правах коренного молдаванина он подводит итог:

"Разницы во вкусах я не почувствовал, все блюда были приготовлены "по канону". Был рад, что нашел уголок своей родины на российской земле!"

Тайна белорусского шашлыка

До следующего, белорусского ресторана Вера и Максим идут пешком — чтобы успеть хоть чуть-чуть проголодаться. По дороге девочка поминает добрым словом главный национальный продукт: "Наша кухня — почти такая же, как и русская. Разве что картошка вкуснее".

Антураж внутри ресторана выдержан в национальном стиле: "Обстановка похожа на белорусский музей — украшения из соломы на окнах, вышитые полотенца на столах. Современные белорусы, конечно, не живут в таких домах", — комментирует Вера.

Участники Ты супер! фотографируют белорусский шашлык
Тимур Селиванов
Участники Ты супер! фотографируют белорусский шашлык

Участники "Ты супер!" выбирают общее блюдо на двоих — набор шашлыков "Белорусский гостинец". Официант мучается, не в силах объяснить, почему шашлык стал белорусским блюдом, но разгадка приходит вскоре. Рядом с традиционным мясом на шампурах красуются куски картофеля в мундире, проложенные салом.

План "Б" — блоггинг

Ребята фотографируют мясо-картофельное изобилие, чтобы похвастаться перед друзьями, и вооружаются вилками. За едой Вера рассказывает о себе: "Когда я думала о своем будущем, мне в голову не приходило ничего, кроме музыки. Я не видела себя ни юристом, ни экономистом, ни каким-нибудь технарем — это не мое.

Интервью с участником Международного вокального конкурса Ты супер! Максимом Гнатюком
© Sputnik/ Евгений Одиноков
Максим Гнатюк на конкурсе "Ты супер!": хочу приносить людям пользу

Слушаю зарубежную поп-музыку, Ариану Гранде, например. А вот рок не люблю — раздражает. Первый свой клип я хочу снять так, чтобы в нем рассказывалась какая-то история".

Максим тоже думает о карьере музыканта, но на вооружении у него есть и план "Б": "Я два года занимаюсь влогом на YouTube, у меня уже почти три тысячи подписчиков. Для Бельцов это неплохо. Недавно я сделал видео с участниками "Ты супер!", взял у них короткие интервью. Кстати, некоторые секреты съемки я увидел здесь, на проекте".

Второй ресторан за два часа дается ребятам с трудом, весь шашлык в них уже не помещается. Они просят официанта завернуть блюдо с собой и отправляются домой, на базу отдыха. Первое испытание на суровом пути фуд-блоггинга Максим и Вера прошли с честью.

Очередной выпуск проекта "Ты супер!" выйдет на сцену уже в субботу, 17 марта.

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Теги:
ты супер, мамалыга, ресторан, конкурс, еда, Максим Гнатюк, Россия
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