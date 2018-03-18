В Бухаресте граждане России активно голосуют на выборах президента РФ

КИШИНЕВ, 18 мар — Sputnik. Холодная погода и пронизывающий ветер не помешали российским гражданам, которые сейчас находятся в Румынии, проголосовать на выборах президента России, сообщает корреспондент ro.sputnik.md.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове Баба Евдоха на выборах президента России "голосовала"

В Бухаресте морозно, дождь с наледью и сильный ветер, до 34 километров в час. Однако россияне активно участвуют в голосовании на избирательном участке №8261, который открылся утром в школе при посольстве РФ в румынской столице. К 12.00 своим конституционным правом воспользовались 166 граждан России.



Анна постоянно живет в Бухаресте. Она говорит, что пришла на голосование, потому что это дает возможность активно участвовать в общественной жизни и в формировании политики государства — "это прямое вовлечение в политический процесс". Она сказала, что надеется на победу кандидата, за которого проголосовала.

"Надеюсь, что и дальше в России будет президент, которому можно доверять, за которого никогда не будет стыдно, который будет принимать правильные решения и действия", — так пояснила Анна свой выбор для Sputnik.

Выборы в столице Румынии проходят в спокойной обстановке.