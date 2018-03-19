Спасатели забрались на крышу саркофага в Чернобыле, чтобы спасти собаку

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Как бездомная собака оказалась на крыше саркофага в Чернобыле, на почти 100-метровой высоте, неизвестно. Но не это больше всего занимало волонтеров, которые заботятся о бродячих животных, поселившихся в зоне близ зараженной радиацией АЭС. Им предстояло спасти заблудившегося пса.

Добровольцам пришлось развернуть целую спасательную операцию с применением специального снаряжения, что используют альпинисты. Об этом рассказал польский волонтер Лукаш Завадски, который в феврале 2018 года разместил в социальных сетях фото со спасенной собакой и видеоролик о бездомных животных в зоне отчуждения вокруг старой станции.

Публикация от Łukasz Zawadzki (@lukasz_zaw_baranek_pl) 23 Фев 2018 в 10:25 PST

Трое рабочих, которые обладают специальными навыками, поднялись на крышу саркофага "Укрытие-2", на высоту 92 метров, и спустили собаку на землю.

"Укрытие-2" – это сложное сооружение, своего рода панцирь. Он накрывает "протекающий" первый саркофаг, что был возведен над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС при ликвидации последствий аварии. "Укрытие-2" считается крупнейшим в мире подвижным сооружением.