Британская фотомодель увеличила ягодицы настолько, что теперь не может сидеть

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. Психологи хорошо знают, что многие женщины не могут устоять перед достижениями пластической хирургии. Возможность с легкостью улучшить свой облик завораживает, а для некоторых становится настоящей манией.

Британская фотомодель и гламурный блогер Мария Делгидис спустила кучу денег на пластические операции, которые делала буквально одну за другой. Она подверглась более чем 200 операциям и процедурам по "улучшению" внешности. Мария опубликовала в Facebook коллаж из своих фото, чтобы показать, как менялся ее внешний вид после очередной операции.

В качестве очередного идеала она выбрала актрису Дженнифер Лопес, но перестаралась и увеличила ягодицы настолько, что теперь буквально не может сидеть.

Даже беседовать с журналистами ей приходится только стоя — в кресло она не влезает, эластичные импланты выталкивают ее с сиденья.

"Я боюсь, что однажды все мои импланты просто взорвутся, столько их у меня", — поделилась Мария своими переживаниями с репортерами.

Первую пластическую операцию она провела в 17 лет, увеличила грудь, и потом хирургические вмешательства пошли одно за другим. Теперь блогерша осознает, что ей давно пора остановиться, но уже не может взять себя в руки. Врачи советуют ей обратиться к психологу, чтобы избавиться от навязчивого желания делать все новые операции.