Трамп и Путин обсудят ситуацию с гонкой вооружения

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля, этот вопрос он намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече, которую он ожидает в "ближайшем будущем". Выступление главы Белого дома транслировало CNN.

"Вы знаете, что он (Путин) заявил, что участвовать в гонке вооружений — не очень хорошая вещь. Мы потратим более 700 миллиардов (долларов) на перевооружение в этом году. Мы продолжаем усиление и сильнее любой другой страны, и (мы) не позволим кому-либо даже приблизиться к тому, что мы имеем. Я ожидаю, что в ближайшее время мы встретимся, в том числе мы будем обсуждать гонку вооружений, которая, как вы знаете, вышла из-под контроля", — заявил Трамп журналистам, передает РИА Новости.

Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным "в не столь отдаленном будущем".

"Я провел телефонный разговор с президентом Путиным. Поздравил его с победой на выборах. Мы, возможно, встретимся в не столь отдаленном будущем, мы можем обсудить гонку вооружений. Вы знаете, что он сделал заявление, что находится в гонке вооружений, это нехорошая вещь, это было одно из первых заявлений, которое он сделал после выборов", — сказал Трамп журналистам.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах в России. Телефонный разговор лидеров двух стран состоялся во вторник по инициативе американской стороны>>>