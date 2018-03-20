Хокинга не станут хоронить в космосе

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Относительно похорон знаменитого британского физика Стивена Хокинга в последние дни распространялись самые экзотические слухи.

© AP Photo / Alastair Grant Мироздание Стивена Хокинга: пожалуй, я верю в Бога

Некоторые издания даже утверждали, что ученый завещал похоронить себя на космической орбите.

Все оказалось куда прозаичнее и достойнее. Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве, совсем рядом с могилами легендарных ученых, вписавших свое имя в историю — Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, сообщают зарубежные СМИ.

Стивен Хокинг умер 14 марта и был одним из самых известных популяризаторов науки. Кроме того, он вдохновлял многих людей на борьбу с неизлечимыми недугами – ученый потерял способность двигаться и говорить еще юношей и с тех пор передвигался в инвалидной коляске.

Похороны состоятся 31 марта, в субботу.



