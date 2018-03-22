Трогательное видео: аисты вернулись домой, но встретили снег и холод

В румынских Яссах рискуют погибнуть от голода и холода более сотни белых аистов.

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Эта видеозапись, которую опубликовали в интернете пользователи из румынского уезда Яссы, может тронуть даже самое черствое сердце. Аисты, которые вернулись на родину из Африки, ожидая встретить тепло и весну, замерзают в снежных сугробах.

Более 100 белых аистов, которые приземлились после перелета вблизи населенных пунктов Покряка и Лецкань в уезде Яссы, рискуют замерзнуть насмерть из-за аномально низких температур и снегопадов в этой части Румынии. Видео, на котором нахохлившиеся птицы стоят по колено в снегу, опубликовал сайт ro.sputnik.md.

Белые аисты являются охраняемым видом, они мигрируют в Южную Африку, где проводят зиму. Эти красивые птицы могут некоторое время выжить без тепла, но рискуют погибнуть, если не найдут пищи, и если погода не улучшится. Тогда холод станет для аистов смертельным, "добивающим" фактором.

В Молдове пересчитают белых аистов и узнают все об экологии страны>>>

В рацион аистов, которые при всей их трогательности, являются хищным видом, входят лягушки, рыба, змеи, ящерицы, мыши. Фактически аисты обречены на голодную смерть, если в ближайшее время не смогут найти привычную добычу.