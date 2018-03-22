Ученые прогнозируют, что лето станет длиннее на два месяца

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. Пока отечественные метеорологи затрудняются ответить, когда закончится зима в Молдове, израильские ученые обрадовали мир новостью — лето станет длиннее на два месяца.

Конечно, это приятно слышать сейчас, когда мороз и снег не отступают. Но ничего хорошего в продленном лете, очевидно, нет. Жарко будет от парниковых газов —

основного фактора, ответственного за климатические изменения, который напрямую связан с деятельностью человека.

Разумеется, растянется лето не сразу. На все про все израильские ученые отводят 100 лет.

Согласно результатам их исследования, если деятельность человека будет влиять на климат такими же темпами, к середине века продолжительность летнего периода вырастет на четверть, а к концу — на 50%. Вердикт ученых неутешителен: предотвратить потепление, кажется, уже невозможно.