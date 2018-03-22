В березовой коре нашли вещества, помогающие бороться с раком

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik. В коре березы содержатся химические соединения, которые помогают бороться с опухолями и в том числе — с раком. К такому выводу пришли сотрудники Северного (Арктического) федерального университета. Данные их исследования опубликованы в российском научном журнале Russian Chemical Bulletin (Химическая серия Известий Академии наук).

Ученые подвергли кору обработке специальными растворителями. В результате оказалось, что ряд обнаруженных веществ обладает противоопухевой активностью. Сами по себе они служат прекрасным антисептиком, обладают антибактериальными и антивирусными свойствами, сбивают жар, заживляют раны и даже помогают работе печени.

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Но самые ценные их свойства – все же те, что могут помочь врачам бороться с опухолями. Высокая активность и очень низкая токсичность делает эти вещества перспективными для разработки противораковых препаратов. Березовая кора чревычайно богата этими веществами, их доля достигает 40%.

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Над вакцинами, которые должны уничтожить рак, активно работают и в США, в Гарвардском университете и в Национальном институте биовизуализации и биоинженерии США.