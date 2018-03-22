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Мемориал Хатынь

Пепел огненной деревни: 75 лет назад была сожжена Хатынь

© Sputnik/ Егор Еремов
В мире
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В годовщину хатынской трагедии корреспондент Sputnik Беларусь пообщался с судьей военного трибунала, который приговорил к расстрелу палача Хатыни.

МИНСК, 22 мар — Sputnik. Утром 22 марта, 75 лет назад, немецкие каратели заживо сожгли 149 жителей маленькой белорусской деревни Хатынь. Ее имя стало во всем мире символом зверств фашистов во Второй мировой войне.

Судья Военного трибунала Белорусского военного округа, полковник юстиции в отставке Виктор Глазков вынес смертный приговор одному из палачей Хатыни — Григорию Васюре.

Выбор на Васюру пал неслучайно

В прошлом Васюра был офицером Красной Армии, который, попав в плен, перешел на службу к немцам. Он служил в 118-м полицейском батальоне, созданном под Киевом летом 1942 года. Именно этот батальон сжег белорусскую деревню Хатынь. И хотя карательная операция была занесена в актив особого батальона СС (немецкая аббревиатура SS, сокращение от слова Schutzstaffel — "отряды охраны", активно привлекались для участия в карательных операциях) Дирлевангер, вся грязная работа была проведена руками предателей — об этом рассказали на шумном процессе в 1986 году многочисленные свидетели.

"Позже на суде все каратели покажут, что приказы о расправе отдавал Васюра", — вспоминает полковник Глазков.

Григорий Васюра был начальником штаба 118-го полицейского батальона. Как и все остальные каратели, его батальон подчинялся немецкому руководству, которое и планировало все операции. Немцы неслучайно выбрали бывшего советского офицера-предателя руководить штабом.

"Он был очень жесткий. Требовательный как командир по отношению к нарушителям дисциплины", — вспоминает Виктор Глазков.

Бывшие соучастники и подчиненные Васюры рассказывали на суде, что, когда двое полицейских пришли пьяными в подразделение в Плещеницах, он избил их. Одному из них выбил зубы, а поскольку было много крови, то заставил зубной щеткой вытирать пол.

В 118-м полицейском батальоне была своя контрразведка. Васюра тщательно следил за работой этого формирования. Любые высказывания о намерениях уйти в партизаны он жестоко карал и расстреливал своих подчиненных.

Виктора Глазкова очень удивило, что когда на процессе допрашивали карателей, а их было 26 человек, то большинство из них заявили, что так они зарабатывали.

"Для многих это был хлеб. Таким образом они выживали, посылали деньги своим родственникам. Это удивило меня", — отметил судья.

Виктор Глазков во время судебного процесса над Григорием Васюрой
© Photo: Юрий Иванов / из личного архива В. Глазкова
Виктор Глазков во время судебного процесса над Григорием Васюрой

Трагическая случайность и Вёльке

Группа партизан, состоявшая из евреев, которые числились среди малых подразделений, разрушила линию связи недалеко от Хатыни. По задуманному ими плану они должны были расстрелять ремонтников, которые прибудут устранять поломку. Но по стечению обстоятельств в это время на станцию ехал гауптман Ганс Вёльке. Его сопровождала машина солдат. А Вёльке был олимпийским чемпионом по метанию ядра и любимцем Гитлера. Поэтому к нему было особое отношение в войсках. Их-то и обстреляли из засады партизаны.

"Они не знали, что это Вёльке. Немецкий офицер в форме. Он уже ехал в отпуск в Берлин", — рассказал Виктор Глазков.

Вскоре на место расстрела прибыл 118-й полицейский батальон и батальон СС Дирлевангера. По следам партизан на снегу каратели вышли на Хатынь.

"Совершенно случайно виновной стала Хатынь. Пощады тогда не было никому", — отметил бывший судья.

Деревня была окружена двойным кольцом. Хатынь прочесывали к центру и сгоняли всех жителей в сарай. В тот день погибло в огне и было застрелено 149 жителей деревни, большая часть из которых — дети.

Пулеметчик и пчеловод из Канады

Судебный процесс над палачами Хатыни стал последним громким делом о злодеяниях предателей. По приговору военного трибунала БВО, который оставил в силе Верховный суд СССР, Васюра был расстрелян.

Но некоторым палачам Хатыни все-таки удалось избежать возмездия.

Из пулемета по мирным белорусским крестьянам строчил полицейский Владимир Катрюк. После войны ему удалось укрыться в Канаде. Буквально несколько лет назад его лишили гражданства, его, человека старше 90 лет, готовы были выдать, но он скончался прежде.

"В принципе, его можно было депортировать и в Беларусь. Это был бы не менее громкий процесс — судить пулеметчика из Хатыни", — считает Виктор Глазков.

Показания свидетелей по делу Григория Васюры
Юрий Иванов / из личного архива В. Глазкова
Показания свидетелей по делу Григория Васюры

Начиная с 1986 года, после процесса над Васюрой, следователи Белорусского военного округа пытались достать Катрюка. Материалы допросов других карателей и доказательства были предоставлены и подготовлены в виде ноты канадскому правительству.

"Было известно, где он. Спокойно пчеловодством занимается на пенсии", — сказал полковник юстиции в отставке.

В ответе на запрос о выдаче военного преступника Катрюка было сказано, что такой на территории Канады не проживает. Таким образом, белорусские следователи получили вежливый отказ, а Катрюк продолжил жить в Канаде.

После громкого процесса в конце 80-х украинская диаспора в Канаде развернула спор по всем эпизодам дела. Они стали выносить это на страницы прессы и спорить с приговором.

"Это затронуло чувства шведского журналиста, который был против этого. Он верил трибуналу и властям Беларуси", — отметил Виктор Глазков.

После этого журналист позвонил судье и приехал в Беларусь. Выяснилось, что Катрюк был почетным гражданином города Эдмонтона.

Затем на страницах печати в Канаде и Швеции журналист написал, что процесс над Васюрой не имел политической окраски, не ставил перед собою цель столкнуть украинский и белорусский народы. Это был суд над предателем родины.

Благодаря ему и удалось вывести на чистую воду Катрюка, раскрыть его сущность, кем он был в годы войны. Его лишили гражданства страны, но не депортировали — старик спокойно дожил до 94 лет.

Григорий Васюра так и не признал своей вины
© Photo: Юрий Иванов / из личного архива В. Глазкова
Григорий Васюра так и не признал своей вины

Признаний и сожалений не было

В ходе всего судебного процесса по делу о расправе над мирными жителями Хатыни Григорий Васюра так и не признал своей вины.

"Он юлил и выкручивался, утверждал, что его там не было. А во время карательной акции он находился в отпуске в Прибалтике, ездил туда к жене", — вспоминает судья.

Перед этим проходил суд над полицейским Мелешко, который на суде прямо сказал, что командовал операцией по уничтожению хатынцев Васюра. Именно он отдавал приказы о расстреле мирных белорусов, и он же приказал согнать всех в сарай. Все свидетели давали показания на Васюру.

"Он был рослый человек. Шея такая могучая. Зная его такой характер, полицейские его боялись и беспрекословно выполняли все обязанности", — добавил Виктор Глазков.

Услышав приговор о высшей мере наказания, Васюра повел себя спокойно. Сказал, что еще "поборемся за жизнь".

Приговор военного трибунала БВО в отношении Васюры был приведен в исполнение. Палач Хатыни был расстрелян, его безымянная могла находится неподалеку от братской могилы его жертв — в логойских лесах.

А сожженная карателями вместе с жителями — от младенцев до стариков — белорусская Хатынь и сегодня звонит своими колоколами по всем невинным жертвам войны.

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Теги:
военные преступления, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Хатынь, Беларусь
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