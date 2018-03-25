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Какой сегодня праздник: 25 марта 2018 года

© Sputnik/ Евгений Панасенко
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Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (60)
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Этот день является 84-м по Григорианскому календарю. До конца года остается 281 день.

А вы знали, что сегодня день почтовой открытки? 

Великий пост 2018 — календарь питания по дням>>>

События в этот день:

1455 — Начало третьего правления Петра Арона в Молдове. 

памятник Штефан чел Маре
© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Штефан чел Маре (Великий) - хранитель Земли Молдавской

1604 — Борис Годунов послал казачьего голову Гаврилу Писемского из Сургута и стрелецкого голову Василия Тыркова из Тобольска с заданием основать крепость на берегу реки Томи, в татарской земле, с целью защитить переправу через реку. Основание Томска.

1938 — Трансляцией фильма "Великий гражданин" начато регулярное вещание Московского телецентра.

1974 — На экраны вышел фильм Василия Шукшина "Калина красная".

1985 — По Центральному телевидению начался премьерный показ телефильма "Гостья из будущего".

2002 — Обнаружен ген эпилепсии.

Родились:

1479 — Василий III Иванович — последний князь московской Руси.

Внук Штефана Великого — первый, кого венчали шапкой Мономаха>>>

1611 — Эвлия Челеби, турецкий путешественник и географ (ум. 1682).

1751 — Пьетро ди Готтардо Гонзаго (ум. 1831), итальянский декоратор, архитектор, теоретик искусства, с 1792 года жил и работал в России.

1864 — Алексей Явленский (ум. 1941), русский художник-экспрессионист.

1902 — Георгий Лесня, молдавский поэт, родился в Яcсах (ум. 1979).

1924 — Лидия Мищенко, русскоязычная писательница из Молдовы.

1938 — Дмитрий Фусу, молдавский актер (ум. 2017).Снялся в фильмах "Все могло быть иначе", "Человек идет за солцем", "Дмитрий Кантемир" и других.

1947 — Сэр Элтон Джон (настоящее имя Реджинальд Кеннет Дуайт), английский певец и композитор.

1956 — Ефим Шифрин, советский и российский актер, юморист.

1964 — Баз Уорн, британский рок-музыкант, певец и гитарист группы "Stranglers".

1964 — Дмитрий Селиванов, советский рок-музыкант, гитарист-импровизатор. Основатель и лидер группы "Промышленная Архитектура" (ум. 1989).

1974 — Ксения Раппопорт, российская актриса театра и кино, народная артистка России.

Скончались:

1918 — Клод Дебюсси (р. 1862), французский композитор и музыкальный критик.

1921 — Карл Григорович (р. 1868), скрипач-виртуоз, прозванный русским Сарасате.

2007 — Тамара Носова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России (р. 1927). Известна ролями второго плана в фильмах-сказках: "Королевство кривых зеркал", "Огонь, вода и…медные трубы" и другие.

Тема:
Какой сегодня праздник: история далекая и близкая (60)

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Теги:
эпилепсия, 25 марта, праздник, Петр Арон, Карл Григорович, Клод Дебюсси, Ксения Раппопорт, Дмитрий Фусу, Элтон Джон, Италия, Молдова, Россия
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