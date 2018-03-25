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Военная техника США въезжает в Молдову

Кого хотели напугать комиксом о столкновении США и России в Молдове

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Молдова не так уж часто становится объектом внимания для американской массовой культуры. Вспомнить особенно нечего, кроме брутального Брюса Уиллиса в комедийном боевике "Рэд".

КИШИНЕВ, 25 мар — Федор Ларионов. В кино герой Уиллиса с воплем "Молдова – отстой!" удирает с похищенной ядерной бомбой (на которую нанесен значок радиоактивности, чтобы никто не перепутал) от молдавской армии. Спасибо, обласкали.Боевик, конечно, комедийный, и американский зритель из глубинки не особенно разбирается в нюансах. Давно уже состарилась шутка о том, как американцы Молдову путают с Мальдивами. И всё равно, было как-то обидно.

Но когда смотришь на комикс, предназначенный для раздачи рядовому и офицерскому составу армии США, то думаешь – ох, лучше бы они и дальше о нас ничего не знали. Не видели, не помнили, не замечали. Потому что в отличие от смешной комедии с Брюсом Уиллисом, этот комикс, в буквальном смысле слова, убийственно серьезен.

Издатель красочной брошюрки —"Институт киберармии" при военной академии армии США в Вест- Пойнте. На страницах комикса под названием "Тихие руины" авторы повествуют о близком будущем. Где на территории Молдовы (послушайте совета, если вы сейчас стоите — присядьте) начался военный конфликт, в котором сражаются… американские и российские солдаты.

Карта Молдовы в комиксе для военных США
© Photo: Army Cyber Institute
Карта Молдовы в комиксе для военных США

Сюжет выглядит особенно нетривиально на фоне событий воскресенья, 25 марта, когда в центре Кишинева состоялся митинг унионистов, посвященный 100-летию "объединения".

Митинг унионистов 25 апреля 2018 года
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унионисткий митинг не вызвал восторга у самих унионистов

Будто по совпадению, в комиксе для армии США речь идет о событиях, которые якобы развернулись после присоединения Молдовы к Румынии. Разворачивается конфликт, в котором участвует российская армия. Против нее выступают американские танки. Но дроны армии России выводят из строя электронное оборудование танков. Заканчивается рассказ тем, как российские солдаты штурмуют консульство США. Наверное, по задумке, это должно вызвать у армейских читателей гнев и желание дать сдачи.

Сами авторы говорят, что просто хотели показать офицерам и солдатам, что характер современной войны стремительно меняется. Но вот у жителей Молдовы, которых СМИ познакомили с этим произведением, неизбежно возникают совершенно другие мысли.

Во-первых, идея унионизма становится уже не просто нелепой, а жуткой. Ведь известно, что не только подавляющее большинство молдавских граждан выступают против объединения с Румынией, но и в самой Румынии эти идеи разделяют менее 27% населения.

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Слезы Гимпу, или Как в парламенте Молдовы решили обойтись без унири

Но вот он, комикс, изданный военной структурой иностранной державы. И выясняется, что там на полном серьезе рассматривают военные сценарии "разруливания" ситуации, которая может возникнуть после поглощения Молдовы Румынией. Спрашивается, а как, по замыслу авторов, это может произойти, если большинство в обеих странах – против? Насильно, извне?

Во-вторых, непонятно, зачем американских солдат, 18-летних юнцов, воспитанных на комиксах, пугают "русской военной угрозой". Понятно, что российская армия представляет из себя мощную и высокотехнологичную силу. Понятно, что в штабах существуют сценарии на все случаи жизни относительно любых вариантов, в которых может возникнуть вооруженный конфликт. 

Но одно дело – штабы. А другое – массовая пропаганда, когда в умы вдалбливается фантастический образ страшного врага, который спит и видит, как бы устроить штурм американского консульства, предварительно разгромив танковые соединения.

Социологический опрос
Syda Productions
Опрос: что думают граждане Молдовы по поводу унионизма и языкового вопроса

Не знаем, удалось ли издателям этого комикса напугать американских солдат и офицеров ужасными российскими военными, которые с помощью летающих роботов сметают с лица земли бессильные танки. Но вот нас, жителей Молдовы, они напугали.

И хочется обратиться с просьбой к творческим людям, работающим в американской поп-культуре — может, лучше снимете еще одну комедию с Брюсом Уиллисом? Нам опять будет обидно, но мы это как-нибудь переживем. В отличие от сценариев, которые вы рисуете в таких вот брошюрках, как "Тихие руины".

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Теги:
комикс, унионизм, пропаганда, США, военный конфликт
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