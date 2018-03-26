США и Евросоюз высылают российских дипломатов

А глава Белого дома Дональд Трамп также принял решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. В Вашингтоне и Брюсселе в понедельник заявили о высылке российских дипломатов в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

США дали недельный срок на то, чтобы 60 дипломатов покинули страну. А глава Белого дома Дональд Трамп кроме этого принял решение о закрытии российского консульства в Сиэтле.

"Дипучреждение России закрывается в Сиэтле ввиду его близости к одной из американских баз подводных лодок", — заявил журналистам чиновник из Белого дома.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил о том, что четырнадцать из 28 стран-членов Евросоюза решили выслать дипломатов РФ в качестве меры солидарности с Лондоном по "делу Скрипаля".

"Уже сегодня 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов", — сказал он журналистам.

Туск не назвал страны ЕС, принявшие данное решение, а также число дипломатов, подлежащих высылке.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.