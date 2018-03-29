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Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии

СМИ: НАТО не готова к быстрому реагированию в случае конфликта с Россией

© Sputnik/ Oksana Dzhadan
В мире
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Страны НАТО намерены провести осенью 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут более 40 тысяч человек.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Почти у всех европейских членов НАТО есть проблемы с боеготовностью, и только несколько тысяч военных НАТО из более чем миллионных войск альянса готовы к быстрому развертыванию в случае конфликта с Россией, сообщает в четверг газета Wall Street Journal, передает РИА Новости

Военные эксперты, на которых ссылается издание,  подчеркнули, что есть страны, например, Греция и Турция, которые содержат крупные войска, но военные не обучены размещению в зонах конфликта за границей. Германия обладает значительными танковыми и артиллерийскими силами, но представители правительства страны заявляют о нехватке оборудования.

Флаг Соединенных Штатов Америки
© Sputnik/ Станислав Савельев
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Газета сообщает, что Вашингтон выступает за активизацию боеготовности. Власти США хотят удостовериться, что по меньшей мере 30 тысяч военных, 30 военных кораблей и более 360 истребителей смогут достигнуть нужной точки в течение 30 дней.

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Представители НАТО обсуждают предложение Вашингтона. "Чиновники отмечают общую поддержку позиции США, и союзники надеются достигнуть соглашения перед саммитом лидеров стран в июле", — пишет газета.

"Идея в том, чтобы… определить, готовность каких именно формирований должна быть усилена", — приводит издание слова бывшего чиновника из администрации экс-президента Билла Клинтона Ханса Биннендийка (Hans Binnendijk). Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу отметил, что "способности НАТО к усилению все еще далеки от требуемого уровня".

Также, как отмечает издание, даже предложенное усиление войск альянса не сможет помочь в случае "широкомасштабного наступления России с применением обычных вооружений". "Они (подкрепления) скорее будут размещены в случае попыток Москвы медленного захвата территории союзника НАТО. Худшим сценарием для НАТО может быть, если подобное вторжение случится, когда США пошлет свои войска быстрого реагирования на решение кризиса в Азии", — пишет автор статьи.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник объявил, что Североатлантический альянс принял решение сократить с 30 до 20 человек число сотрудников постпредства РФ при НАТО в качестве меры реагирования в связи с инцидентом в Солсбери.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© REUTERS/ Yves Herman
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Власти ЕС представили в среду план действий по повышению военной мобильности в рамках Евросоюза и за его пределами, направленный на повышение уровня взаимодействия стран ЕС для переброски сил и средств в случае возникновения кризисных ситуаций.

Ранее сообщалось, что страны НАТО на фоне разногласий с Россией по Украине заявили о ряде мер по расширению военной деятельности в Европе, включая укрепление сил быстрого реагирования, рост американского контингента, резкое расширение программы учений и патрулирования, а также рост оборонных расходов. Россия заявила, что речь идет о беспрецедентном расширении активности НАТО у ее границ.

Страны НАТО проведут в октябре 2018 года масштабные учения у границ России, к которым привлекут 45 тысяч человек, сообщил ранее командующий корпусом морской пехоты США генерал Роберт Неллер. Недавно военные США нарисовали комикс о столкновении США и России в Молдове. Кого они хотели напугать?>>>

Теги:
нато, армия, ситуация, конфликт, военные, США, Россия
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