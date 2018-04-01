Глава Кемеровской области Аман Тулеев покидает свой пост

Заявление с просьбой об отставке глава региона подал на имя президента России.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил о решении покинуть занимаемую им должность по собственному желанию, сообщает в воскресенье пресс-служба областной администрации.

Заявление с просьбой об отставке глава региона подал на имя президента России.

"Считаю для себя правильным, осознанным, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя", — пояснил Тулеев.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Жители Кишинева почтили память жертв трагедии в Кемерово

Он добавил, что считает свое решение "единственно верным" в связи с недавней трагедией, унесшей жизни десятки людей.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел ровно неделю назад. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур. В минувшую среду, 28 марта в России стало общенациональным днем траура.

73-летний Тулеев возглавлял область с 1997 года.

В соответствии с Уставом Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.