Какие вопросы МИД России отправило Лондону по делу Скрипалей

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало 14 вопросов российской стороны к Великобритании по сфабрикованному делу Скрипалей.
Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, не представив доказательств. Англия также объявила о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Москва ответила зеркальными мерами.
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Москва требует от Лондона не только объяснений на основании каких признаков установлено якобы "российское происхождение" вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, но и ответа, на каком основании Франция привлечена к расследованию инцидента в Солсбери, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории. Всего в списке 14 вопросов.
Приводим полный список.
1 марта Посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской
1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?
2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?
3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?
4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?
5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?
6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?
7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?
8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?
9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?
10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?
11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?
12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери?
13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком"?
14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?