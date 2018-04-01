Какие вопросы МИД России отправило Лондону по делу Скрипалей

Российское посольство в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком из 14 вопросов.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Министерство иностранных дел России на своём сайте опубликовало 14 вопросов российской стороны к Великобритании по сфабрикованному делу Скрипалей.

© AFP 2018/ DANIEL LEAL-OLIVAS Это было непристойно: почему Западу стыдно за высылку дипломатов

Напомним, Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия, которая имеет российское гражданство, были отравлены нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию, не представив доказательств. Англия также объявила о высылке 23 российских дипломатов. Аналогичные шаги предпринял еще ряд западных стран. США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле. Москва ответила зеркальными мерами.

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Москва требует от Лондона не только объяснений на основании каких признаков установлено якобы "российское происхождение" вещества, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, но и ответа, на каком основании Франция привлечена к расследованию инцидента в Солсбери, почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории. Всего в списке 14 вопросов.

Приводим полный список.

1 марта Посольство Российской Федерации в Лондоне направило внешнеполитическому ведомству Великобритании ноту со списком вопросов к британской

1. Почему России отказано в праве консульского доступа к двум российским гражданам, пострадавшим на британской территории?

2. Какие конкретные антидоты и в какой форме были введены пострадавшим? Как такие антидоты оказались у британских медиков на месте инцидента?

3. На каком основании Франция была привлечена к техническому сотрудничеству в расследовании инцидента, в котором пострадали российские граждане?

4. Уведомляла ли Великобритания ОЗХО о подключении Франции к расследованию инцидента в Солсбери?

5. Какое отношение имеет Франция к инциденту с двумя российскими гражданами на территории Великобритании?

6. Какие нормы процессуального законодательства Великобритании позволяют привлекать к внутринациональному расследованию иностранное государство?

7. Какие доказательства передавались Франции для изучения и проведения собственного расследования?

8. Присутствовали ли французские специалисты при заборе биоматериала у Сергея и Юлии Скрипалей?

9. Проводилось ли исследование французскими специалистами биоматериалов Сергея и Юлии Скрипалей и в каких конкретно лабораториях?

10. Имеются ли в распоряжении Великобритании материалы проведенного Францией расследования?

11. Переданы ли результаты французского расследования в распоряжение Техсекретариата ОЗХО?

12. На основании каких признаков (маркеров) установлено якобы "российское происхождение" вещества, примененного в Солсбери?

13. Имеются ли у Великобритании контрольные образцы-эталоны боевого отравляющего вещества, которое британские представители называют "Новичком"?

14. Разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа "Новичок" (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании?