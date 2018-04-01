Маргарита Симоньян поздравила армян с Пасхой

Мира и добра пожелала главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства Sputnik верующим всех конфессий.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Главный редактор телеканала Russia Today и международного информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян поздравила армянских верующих с Пасхой, передает Sputnik Армения.

​В домах армянских верующих сегодня по всем традициям накрыт пасхальный стол: отварная рыба, блюда из зелени, плов с изюмом и крашеные в красный цвет яйца — в память о том, что мир был спасен ценою крови Христа.

"В Армянской Апостольской Церкви сегодня Пасха. Всем верующим всех конфессий, а также всем неверующим и просто хорошим людям — мира и добра", — написала Симоньян в социальных сетях, выложив качестве иллюстрации фотографию одной из любимых блюд армянской кухни – кавурмы – вареной и охлажденной говядины в собственном масле.

Праздник Святого Воскресения называется также Пасхой (на армянском "Затик"), что означает освобождение, избавление от грехов и возвращение к Богу.

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Приветствуя друг друга в Пасху, последователи Армянской Апостольской церкви говорят друг другу: "Христос аряв и мерелоц" ("Христос воскрес из мертвых") и отвечают: "Орняле арутюн Христоси" ("Благословенно Воскресение Христово").

В Молдове армянская диаспора одна из самых активных. Армяне проживают на территории Молдовы примерно с 14 века.