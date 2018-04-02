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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Вырезанный фрагмент видеозаписи пожара в Кемерово появился в Сети

© Sputnik/ Maksim Kiselev
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Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (36)
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Кадры опубликовал в YouTube местный житель Игорь Востриков, потерявший в этой трагедии всю семью.

КИШИНЕВ, 2 апр — Sputnik. Житель Кемерово Игорь Востриков, который потерял во время трагедии в Кемерово всю семью, разместил в Ютуб запись инцидента.

Торговый центр
© Sputnik/ Владимир Астапкович
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По его словам, это вырезанные кадры записи с камер видеонаблюдения.

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На опубликованном видео запечатлена давка на лестничном проходе ТЦ. Востриков обратил внимание на то, что лестница была слишком узкой — чуть более метра в ширину — и люди столпились в пролетах, пытаясь выбраться.

 

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел ровно неделю назад. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур. Среда, 28 марта, в России стала общенациональным днем траура.

Тема:
Пожар в Кемерово - последние новости (36)

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Теги:
торговый центр, пожар, Кемерово, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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