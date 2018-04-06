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Пасха все ближе: топ-15 интересных и полезных фактов о яйцах

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (51)
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Интересные факты о куриных яйцах в предпраздничной подборке Sputnik.

То, что куриное яйцо состоит из белка и желтка, знают все. Однако не все так просто. Представляем 15 фактов о яйцах, которые, может быть, не всем известны. Подборка подготовлена силами редакции Sputnik Литва. 

1.       Питательные вещества из яйца всасываются на 96-98%. Ценность одного среднего яйца равна 40 граммам мяса или 200 граммам молока. Сырое яйцо содержит 70 калорий, вареное — 77.

2.       Масса яйца колеблется от 35 до 75 грамм. Средний вес куриного яйца — 50-55 грамм. Значит, 20 яиц примерно составят килограмм. Вес и размер яиц зависит от разных факторов, но главный из них — возраст несушки. Молодые курочки чаще откладывают маленькие яйца, а старшие куры — более крупные.

3.       Организм человека лучше усваивает вареные яйца, чем сырые. Это связано с тем, что ферменты, которые содержатся в белке, подавляют действие пищеварительных ферментов, поэтому часть белка не усваивается.

4.       В курином яйце 10-12% массы составляет скорлупа, 56-61% — белок и 27-32% — желток. В жидком содержимом яйца без скорлупы на долю белка приходится примерно 64%, а желтка — 36%.

5.       Состав яичной скорлупы очень похож на состав костей и зубов человека. Скорлупа на 90% состоит из карбоната кальция (углекислого кальция). Кроме того, она еще содержит магний (0,55%), фосфор (0,25%), кремний (0,12%), калий (0,08%), натрий (0,03%), медь, железо, серу, фтор, алюминий, марганец, цинк, молибден и многие другие элементы (всего 27).

Пасхальный стол
© Flickr/ Tatters
Пасхальный стол

6.       Яйца содержат 13 жизненно важных витаминов и минералов. В основном яйцо состоит из воды (50%), жиров (более 30%), белков (16%), углеводов (0,2%), холестерина и минеральных веществ. Яичный желток богат витаминами A, B1, B2, B3, B6, D, E, PP и другими, а также содержит фосфор, калий, кальций, хлор, серу, железо, марганец, йод, медь, кобальт.

7.       Скорлупа предотвращает попаданием микробов внутрь яйца, но сохраняет их на поверхности, поэтому перед употреблением яйца лучше мыть.

8.       При покупке яиц следует обратить внимание на срок годности (как правило, он составляет 28 дней). Рекомендуется хранить яйца в замкнутом пространстве и отдельной упаковке при температуре от + 5°С до  + 18°С.

9.       Вареные яйца рекомендуется использовать в течение 24 часов и не позже, чем через три дня после отваривания. Сырые —  не более одного дня при комнатной температуре и не более недели в холодильнике.

10.   Если яйцо не очень свежее или варится слишком долго, желток может приобрести серо-зеленый оттенок. Так происходит из-за реакции железа и серы, которые содержатся в яйцах. Чем старше яйца, тем быстрее это происходит. Длительная варка и высокая температура также ускоряют эту реакцию.

11.   Курице требуется примерно 24-26 часов, чтобы снести яйцо. Через полчаса после того, как курица снесла яйцо, в ее организме начинает формироваться новое. Количество яиц часто зависит от цвета несушки — замечено, что белые куры за год несут в среднем на 45 яиц больше, чем рыжие или темные. За один год курица-несушка откладывает около 220-250 яиц.

12.   Для того, чтобы свежесть яйца, нужно положить его в воду. Если оно свежее, то будет лежать на дне посуды в горизонтальном положении. Если яйцу больше одной недели, то его тупой конец будет всплывать. Яйцо, вертикально зависшее в воде, имеет возраст две-три недели, а всплывшее — шесть-семь недель.

13.   Яйца в зависимости от их свежести классифицируются на два класса: А (свежие) и B. В магазины и на предприятиях общественного питания могут быть проданы или использованы только яйцах класса А. Они должны быть отсортированы, маркированы и упакованы в течение 10 дней с даты укладки. Слова "экстра" или "экстра свежие" могут быть использованы в качестве дополнительной информации на упаковках и означают, что прошло не более девяти дней с момента, когда курица снесла яйцо.

14.   Яйца класса В не предназначены для употребления человеком и используются для производства пищевых продуктов  (например, яичный порошок).

15.   Маркировка на яйцах означает:

I. Первая цифра — способ содержания кур:

1 —куры на свободном выгуле (держались в загонах)

2 — несушки, которые содержались на подстилке (должны свободно перемещаться внутри помещения)

3 — куры, которые содержались в клетках

0 — экологическое сельское хозяйство

II. Буквы в середине штампа — страна происхождения. Молдова обозначается буквами MD.

III. Последние цифры — номер птичника, который присваивается ветеринарной службой и означает наличие контроля с их стороны.

Тема:
Пасха 2018: история, обычаи, традиции (51)

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Теги:
топ интересных фактов, Пасха-2018, Пасха, яйца, Общество
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