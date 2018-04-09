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композитор Раймонд Паулс

Как живет легендарный Раймонд Паулс — теперь ни внимания, ни денег

© Sputnik/ Андрей Александров
В мире
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Знаменитого композитора огорчает, что его фестиваль "Новая волна" оставляют без внимания, а за композиции не платят.

Конкурс "Новая волна" приносил Латвии прибыль и рождал новых звезд, теперь нет ни внимания, ни денег, заявил композитор Раймонд Паулс. Он отметил, что в Москве за песни платят огромные деньги, а в Латвии не с кого взять, передает слова маэстро Sputnik Latvija.

"Важно, чтобы происходило какое-то движение, чтобы были фестивали разной музыки. Этим мы можем привлечь к себе интерес. Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс "Новая волна", шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег", — сказал Паулс.

По его мнению, фестиваль Лаймы Вайкуле никогда не сможет заменить "Новую волну".

Паулс рассказал, что подарил 12 песен латвийской исполнительнице Кристине Праулине.

"Я за нее (работу — ред.) даже денег не спрашиваю. В Москве за каждую песню платят бешеные деньги, особенно если понимают, что будет хит. Там дай бог как грабят. А у нас не с кого взять, я же Кристине не скажу "Дай мне денег!" — сказал композитор.

Раймонд Вольдемарович Паулс
© Sputnik/ L. Balodis
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По его словам, исполнителям в Москве он давно не пишет песен — формат коммерческих радиостанций ему не подходит.

"Это другой формат, там свои стандарты, песня длится 3 минуты, не свернешь ни направо, ни налево — и они на этом живут. Уже надоело все это слушать на концертах!" — сказал Паулс, добавив, что сейчас певцы — "все под одну гребенку".

"За все эти годы не нашли замены ни Пугачевой, ни Леонтьеву! Ну Лепс появился… Я не из тех, кто готов громко кричать, что раньше все было плохо. Не было. Было много хорошего — отличное музыкальное образование, прекрасные классические школы в Москве и Ленинграде. Жаль, что политика была дурацкая, все разбежались из страны", — посетовал композитор.

Своя Леди Гага у Латвии вряд ли появится

Из маленькой Латвии вышло много звезд классической музыки — и певцы, и дирижеры, но в поп-музыке, "боюсь, нам ничего не светит", считает Паулс. "Своей Мадонны или Леди Гаги мы вряд ли дождемся", — отметил композитор.

Независимый эксперт-аналитик Евгения Зайцева
© Photo: Gorod.lv
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Среди перспективных он отметил латвийского певца Интарса Бусулиса, который теперь "тоже среди русских звезд".

"Интарс хорошо чувствует русский менталитет, пусть работает, желаем ему успехов! У нас ведь нет своего рынка. Есть только два выхода: или на Восток, или на Запад. На Западе лучше не показываться, но и Россия на нас криво смотрит. Когда политика начинает играть свою роль, запрещать российским звездам въезд в страну, это плохо. К сожалению, такое сейчас время. Ищем везде шпионов", — заключил Паулс.

Теги:
Раймунд Паулс, эстрада, звезды, Новая волна, Латвия
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