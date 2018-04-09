Причина аномальной погоды — странное таяние льдов в Арктике, говорят ученые

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Ученые из Норвегии, которые изучают метеорологические явления в Арктике, бьют тревогу — северная ледяная шапка планеты стремительно тает, и следствием этого становятся необратимые изменения климата на всей планете.

Арктические льды тают даже зимой, свидетельствуют ученые, а такого не было никогда. Заявления метеорологов опубликовал норвежский телеканал NRK. По словам ученого из университета Бергена, еще недавно Северный Ледовитый океан быстро замерзал с наступлением зимы. Однако теперь все иначе. Берингово море теряет ледяной покров даже зимой из-за аномальных явлений, таяние льдов охватывает все большие территории, и в перспективе, ему подвернется весь океан.

Национальный центр изучения льда и снега (США) подтверждает наблюдения скандинавских ученых, используя данные, полученные со спутников NASA. По сообщению американских исследователей, сейчас протяженность ледяного покрова самая низкая за те 40 лет, что ведутся наблюдения с орбиты Земли. Более того, последние несколько лет площадь ледяного покрова постоянно уменьшается.

© REUTERS/ Hamouda Ben Jerad Аномалии в пустыне: Сахару занесло снегом

Ученые отмечают, что зимой средние температуры в Северном Ледовитом океане были на четыре градуса выше нормы даже зимой, а летом — на целых семь градусов. Если тенденция сохранится, то уже через пять-семь лет арктические льды будут полностью таять с наступлением лета. А затем таяние продолжится и зимой.

Некоторые обозреватели отмечают, что данные ученых косвенно подтверждаются повышенным вниманием правительств развитых стран мира к освоению арктических залежей полезных ископаемых и активизацией соперничества держав за северные морские территории.

Метеорологи подчеркивают, что к настоящему моменту площадь ледяного покрова Северного Ледовитого океана сократилась почти вдвое по сравнению с 80-ми годами прошлого века.