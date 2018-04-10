Лавров: Россия настроена на конструктивный диалог с Северной Кореей

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Россия намерена развивать добрососедские отношения с КНДР. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

"Россия неизменно настроена на развитие добрососедских отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой", — сказал Лавров.

Глава МИД России отметил, что в октябре 2018 года исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений двух стран. Как указал Лавров, сейчас идет согласование программы мероприятий по празднованию этого юбилея.

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Более того, по словам Лаврова, Россия продолжит оказывать гуманитарное содействие КНДР, однако будет продвигать проекты в трехстороннем формате, с участием Южной Кореи.

"Мы подтверждаем нашу готовность продвигать проекты в трехстороннем формате с участием южнокорейских партнеров по мере их готовности к такому сотрудничеству", — заявил Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.