Эротичные Дан Балан и Вера Брежнева собрали миллионы просмотров на Youtube

Чувственный и романтичный видеоклип с участием молдавского композитора и российской певицы пользуется огромным успехом у зрителей и слушателей.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. Видеоклип молдавского певца и композитора Дана Балана, где он поет вместе с популярной российской певицей Верой Брежневой, собрал уже почти 15 миллионов просмотров на Youtube.

Внимание зрителей привлекли чувственность и романтичность видеоролика, в котором дуэт знаменитых артистов исполняет песню "Наше лето" на музыку Дана Балана, со стихами его сочинения.

Это уже не первое совместное выступление двух артистов. В 2010 году Дан Балан и Вера Брежнева уже запускали в сеть клип на песню "Лепестками слез", который собрал более 30 миллионов просмотров.