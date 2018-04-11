Раскрыт секрет, сколько жителей Молдовы получили гражданство Румынии за год

Официальные цифры из отчета, который Румыния направила в Евростат, развеяли один из самых устойчивых мифов последнего времени.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Всего 51 житель Молдовы получил гражданство Румынии в 2016 году, за который собрана полная статистика. По крайней мере, именно такие цифры фигурируют в последнем отчете, отправленном Румынией в Евростат — общеевропейское статистическое учреждение.

© Photo: Eurostat/Captură ecran Число жителей Молдовы, которые получили гражданство Румынии в 2016 году.

Это почти десятикратное падение по сравнению с 2015 годом, когда Румыния рапортовала о 592 жителях Молдовы, получивших румынское гражданство. Другими словами, число молдавских граждан, которые обращаются за паспортом соседней страны, неуклонно падает.

У наших соотечественников куда более популярны другие направления миграции по Евросоюзу. В том же году за гражданством Италии обратились 5 тысяч 605 жителей Молдовы, Португалии — 805, Испании — 415, Греции — 369 и Германии — 361.

Чаще жителей Молдовы румынское гражданство получали украинцы — 4 тысячи 32 человека, турки — 139 и сирийцы — 70 человек.