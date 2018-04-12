Помпео: время мягкой политики прошло, но дипломатия продолжится

Кандидат на пост госсекретаря, директор ЦРУ Майк Помпео считает, что "время мягкой политики США в отношении России прошло, но дипломатия продолжится".

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что вовсе не является "ястребом" во внешней политике и что война для него — крайняя мера, отмечает РИА Новости. Слушания по кандидатуре Помпео на пост госсекретаря пройдут в четверг в сенате США.

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"Я знаю не понаслышке, какие болезненные жертвы приносят мужчины и женщины, носящие форму. Так что когда журналисты, большинство из которых никогда со мной не встречалось, вешают на меня или на вас ярлык "ястребов", "сторонников войны" или еще что похуже, я лишь качаю головой. Немногие боятся войны больше, чем те из нас, кто служил", — говорится в письменных показаниях Помпео сенаторам, которые распространил Белый дом.

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"Война всегда крайнее средство. Я предпочту добиваться реализации задач президента в области внешней политики неустанной дипломатией, а не отправкой молодых людей на войну", — пообещал Помпео.

Время мягкой политики США в отношении РФ прошло, но дипломатия продолжится, считает Помпео.

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"Россия продолжает действовать агрессивно, в чем ей способствуют многие годы мягкой политики в отношении этой агрессии. С этим теперь покончено. Список действий нашей администрации, направленных на то, чтобы повысить цену для (президента России) Владимира Путина, долог", — говорится в письменных показаниях Помпео конгрессу, которые распространил Белый дом. Он заявил, что в списке уже числятся санкции, высылка дипломатов, укрепление американской армии и сил ядерного сдерживания, а также "вооружение смелых молодых людей, которые сопротивляются российскому экспансионизму на Украине и в Грузии".

"Этот список намного длиннее, и я уверен, что у меня будет возможность внести туда добавления", — говорится в показаниях Помпео.

"Однако действия нынешней администрации ясно дают понять, что стратегия национальной безопасности президента Дональда Трампа по праву назвала Россию угрозой нашей стране. Наши дипломатические усилия в отношении России будут сложными, но, как и в предыдущих случаях конфронтации с Москвой, они должны продолжаться", — заявил Помпео.