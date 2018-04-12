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Юрий Гагарин в кабине самолета перед полетом в космос

"Знаете, каким он парнем был" - любопытные факты о Юрие Гагарине

© Sputnik /
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Тема:
День космонавтики 2018 (27)
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Сегодня, 12 апреля, во многих странах, особенно в бывших советских республиках, отмечается День космонавтики, журналисты Sputnik Молдова собрали неизвестные факты, яркие воспоминания и необычное видео о первом космонавте Земли.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Первый космонавт планеты Земля Юрий Гагарин стал легендой еще при жизни. В его честь называли проспекты, улицы и площади, писали книги.

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© Sputnik / Игорь Лекаркин
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Гагарин родился и вырос в крестьянской семье, вместе с которой пережил страшные годы войны. Юра был обычным озорным ребенком, которого, казалось, приключения, сами находили…

"Партизанский подвиг"

По воспоминаниям старшего брата Гагарина — Валентина, в первые годы войны их деревня под Смоленщиной была занята немцами. Однажды маленький Юра с приятелем нашел в лесу раненого командира Красной армии, мальчишки его кормили, перевязывали раны. Но спасти военного им не удалось. Чтобы не навлечь беду на местных жителей (фашисты могли их покарать за укрывательство советского воина), офицер подорвал себя гранатой.

Родственники будущего космонавта вспомнили и о его "партизанском подвиге". Однажды Юра подбросил каустической соды в аккумуляторы автомобиля, которые заряжал расположившийся у них в избе немецкий автомеханик. Естественно машина не завелась в ответственный момент. Тогда семье Гагарина чудом удалось избежать мести гитлеровцев.

Небо Гагарина привлекло уже в отрочестве. Благодаря сельской учительнице, которая вела авиамодельный кружок, Юре стало интересно все, что связано с авиацией.
Целеустремленность, любопытство, жажда к знаниям — все эти черты характера пригодились будущему первому космонавту Земли.

Топ-7 "земных историй" о Гагарине

1. Во время немецкой оккупации Гагариных выселили из их дома. Семья почти год жила в собственноручно вырытой землянке.

Суперлуние, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
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2. Во время зачетного лыжного кросса, когда у основного соперника сломалась палка, Гагарин отдал ему свою, и тем не менее выиграл у него.

3. Разорвал дружбу с товарищем, пришедшим посоветоваться, что ему делать в ситуации, когда от него забеременели, а жениться на всякой он не хочет.

4. Был главным редактором сатирической газеты "Шприц" (самодельная газета, издаваемая кандидатами в космонавты, проходящими медосмотр).

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5. Во время приема у британской королевы признался, что не умеет пользоваться специальными столовыми приборами. Тогда он всех поразил своей прямотой: "Ваше Величество! Я человек простой, вырос в глухой русской деревне, где для любой еды инструмент один — ложка. Поэтому я не знаю, как пользоваться всеми этими штуками". Ответ королевы не заставил себя долго ждать: "Вы напрасно смущаетесь. Я выросла в Букингемском дворце, но до сих пор тоже плохо разбираюсь в назначении этих приборов". Затем она взяла ложку и вместе с Гагариным стала есть паштет из омаров.

6. Гагарин имел несколько громких званий от Героя Советского Союза до Героя труда Демократический Республики Вьетнам, был награжден орденами и медалями, отмечен дипломами шести стран, был почетным гражданином 17 городов. 

7. Будучи замначальника Центра подготовки космонавтов сорвал занятия и всех пригласил поехать за грибами.

  • Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.
    Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.
    © Sputnik / РИА Новости
  • Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года.
    Юрий Гагарин в кабине космического корабля “Восток” во время первого в мире орбитального космического полета 12 апреля 1961 года.
    © Sputnik /
  • Старт космического корабля "Восток-1"
    © Sputnik /
  • Герой Советского Союза майор Юрий Алексеевич Гагарин. Кадр из кинофильма Первый рейс к звездам.
    Герой Советского Союза майор Юрий Алексеевич Гагарин. Кадр из кинофильма "Первый рейс к звездам".
    © Sputnik / РИА Новости
  • Гости II Московского международного кинофестиваля итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариза Мерлини (вторая справа) во время приема в Министерстве культуры СССР с космонавтом Юрием Гагариным и министром культуры СССР Екатериной Фурцевой.
    Гости II Московского международного кинофестиваля итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариза Мерлини (вторая справа) во время приема в Министерстве культуры СССР с космонавтом Юрием Гагариным и министром культуры СССР Екатериной Фурцевой.
    © Sputnik / Яков Халип
  • Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев с женой Ниной принимают в Кремле летчика-космонавта СССР Юрия Гагарина с женой Валентиной
    © Sputnik /
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© Sputnik / РИА Новости
Курсант авиационного училища в г. Оренбурге Юрий Гагарин.

Что говорили о Гагарине его современники:

1. "Он легко мог найти общий язык даже с английской королевой, которая приглашала его на чай. При этом он никогда не страдал "звездной болезнью" (космонавт Павел Попович).

2. "Хлебосольный хозяин, Юрий любил принимать гостей и отлично пел"(космонавт. Алексей Леонов).

3. "Конечно, был хулиганом. Разве пай-мальчики идут в летчики?"(космонавт Георгий Гречко).

4. "Он много читал. Однажды, когда я зашел в комнату, в руках у Гагарина была книга. Я присмотрелся: "Старик и море" Хемингуэя. Тогда я только слышал о ней, хотя служил в элитных войсках. А он ее уже читал!"(Алексей Леонов).

Полет Юрия Гагарина в космосе продлился менее 2 часов, но этот отрезок времени изменил мир. Безусловно, он стал международной звездой, однако его подвиг заставил испытать чувство гордости каждого гражданина СССР. 

А что же в наши дни?

Несколько лет назад в Интернете появился любопытный ролик. Видеоблогер, который называет себя Enjoykin, смонтировал из старых кадров (интервью Гагарина финскому телевидению) настоящий видеоклип. Можно по-разному относиться к этому материалу, но в конечном итоге становится ясно, что человек, изменивший целый мир, его судьба, станут интересны для современной молодежи, привыкшей к Интернету.

И, возможно, его настоящая история подтолкнет кого-то на новые подвиги.

Тема:
День космонавтики 2018 (27)

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Теги:
Enjoykin, факты, космонавтика, история, Гагарин, мир
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