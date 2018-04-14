Западная коалиция нанесла ракетный удар по Сирии

Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке не затронуто ударами западной коалиции по Сирии, сообщают СМИ.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Западная коалиция выпустила по Сирии в субботу 30 ракет, треть из них была перехвачена, передает РИА Новости с ссылкой на Рейтер

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Около 30 ракет были выпущены во время атаки, и треть из них была сбита", — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что удары были нанесены по объектам, которые обычно атакует Израиль. По сообщениям российского оборонного ведомства, ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме не входила. Воздушное пространство Латакия, Тартус и Алеппо и Хасеке не затронуто ударами.

Реакция России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны нанесли удар по Дамаску, столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, и сирийская столица обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее.

"Сначала на сирийском народе испробовали "арабскую весну", потом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России, Молдове и других странах — прим.ред.), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар", — написала она в Facebook.

Захарова считает, что за всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире и заявляет о своей исключительности. "Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу", — подчеркнула она.

Захарова также напомнила, что Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации". Она отметила, что после этого заявления американские и остальные западные СМИ должны понимать свою ответственность в случившемся.

"15 лет назад Белый дом использовал пробирку и своего Госсек, теперь вместо пробирки Вашингтон использовал СМИ", — отмечается в сообщении.

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш после ударов США, Франции и Британии по Сирии напомнил этим странам, что ответственность за поддержание мира лежит на Совете Безопасности ООН.

"Я внимательно слежу за сообщениями об авиаударах в Сирии, проведенными США, Францией и Великобританией. Есть обязательство, особенно когда речь идет о вопросах мира и безопасности, действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом", — говорится в заявлении главы всемирной организации.

"Главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности лежит на Совете Безопасности", — заявил Гутерреш.

Реакция конгрессменов США

Сенатор США Тим Кейн назвал удар по Сирии незаконным, поскольку на него не было получено разрешение конгресса.

"Решение (президента Дональда) Трампа начать авиаудары против Сирии без одобрения конгресса незаконно. Мы должны прекратить давать президентам карт-бланш на ведение войны. Сегодня это Сирия, но что остановит его от того, чтобы в следующий раз бомбить Иран или Северную Корею?" — написал Кейн в Twitter.

Другой сенатор — Том Удалл требует, чтобы Трамп запросил разрешения на действия против Сирии в конгрессе.

"Президент должен запросить новое разрешение от конгресса на ведение войны в Сирии. Я продолжу… требовать, чтобы администрация полностью объяснила свою стратегию, стоимость, влияние на американских солдат и параметры планов по Сирии", — говорится в заявлении Удалла в Twitter

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.