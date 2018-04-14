Шесть человек ранены из-за попадания ракеты западной коалиции

Сообщается, что ракетный удар был нанесен с кораблей и самолетов ВС США, ВВС Великобритании и Франции.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Шесть мирных жителей получили ранения в результате попадания ракеты по складу военной армии к западу от Хомса, передает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в органах безопасности Сирии.

В субботу рано утром самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

"Удар трех стран по Хомсу пришелся по складу боеприпасов. Шесть мирных жителей получили ранения от осколков в результате удара трех стран по провинции Хомс", — сказал собеседник агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают.

Тем не менее, Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.