По гражданским и военным объектам Сирии было выпущено около 100 крылатых ракет

По данным Минобороны России, значительная часть ракет была сбита на подлете к целям.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф, всего было выпущено около 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", сообщает Минобороны России в субботу.

В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по военным и гражданским объектам Сирии.

"Сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса "воздух-земля" были сбиты на подлете к целям. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе",- отмечается в сообщении оборонного ведомства России.

По некоторым данным, атаке в Сирии подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство Sana эту информацию не подтвердило, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

"Девять целей, о которых сообщают СМИ со ссылкой на военные источники, это отрицаемый (нами — ред.) итог", — сообщило агентство.

Источники так же отметили, что любое заявление военных источников сначала появится на официальных СМИ.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.