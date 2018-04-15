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Рабочий визит президента РФ Владимира Путина в Турцию

Путин и Эрдоган по телефону обсудили ракетные удары США по Сирии

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Тема:
Ракетный удар США по Сирии (17)
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Президенты России и Турции высказались за совместные усилия по урегулированию ситуации вокруг Сирии.

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ракетные удары США и их союзников по Сирии.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Михаил Климентьев
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По данным пресс-службы Кремля, обсуждалась "обострившаяся ситуация вокруг Сирии в результате ракетных ударов США и их союзников по территории этой страны".

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"Президент России подчеркнул, что действия группы западных стран грубо нарушают Устав ООН и основополагающие нормы и принципы международного права", — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Там же отмечено, что "российская и турецкая стороны исходят из того, что в свете произошедшего необходимо активизировать двустороннее взаимодействие, направленное на реальное продвижение процесса политического урегулирования в Сирии".

ООН
© REUTERS / Carlo Allegri
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США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

Тема:
Ракетный удар США по Сирии (17)

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Теги:
ракеты, удары, конфликт, переговоры, война, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Сирия, Турция, США, Россия
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