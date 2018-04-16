Климат меняется на глазах — Гольфстрим слабеет, Европа будет мерзнуть

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Теплое течение Гольфстрим, которое обогревает север Европы и Америки, может скоро исчезнуть. Сейчас это течение показывает рекордно низкие скорость и интенсивность — Гольфстрим совсем ослабел. Об этом свидетельствуют исследования климатологов из университета Потсдама.

© Sputnik / Илья Тимин Метеорологи бьют тревогу – на Европу может обрушиться вал небывалой жары

Коллектив ученых опубликовал статью в журнале Nature, где исследователи сообщили, что сейчас не только Гольфстрим, но и вся система теплых течений в северной Атлантике на 15 процентов слабее, чем в середине прошлого века. В результате объем теплой воды, которая омывала северные берега Европы и Америки, снизился на три миллиона кубических метров в год. Похожий объем воды могли бы переносить около 20 таких гигантских рек, как Амазонка.

Сопоставив результаты наблюдений на протяжении 150 лет, климатологи пришли к выводу, что скорость Гольфстрима и его объем уменьшались на протяжении всего периода, и к сегодняшнему дню достигла минимума.

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В природе все взаимосвязано, и по мнению ученых, ослабление Гольфстрима, который несет теплые воды на север из экваториальных областей, может быть связано с другими аномальными явлениями погоды. Например, с летними "волнами жары", которые катятся по европейскому континенту в последние годы. А это, в свою очередь, объясняют таянием арктических ледников, которое сегодня достигло максимальных отметок. Как сообщают скандинавские метеорологи, "весь Северный полюс сегодня покрыт водой".

Результаты исследований говорят о том, что негативные прогнозы, связанные с изменением климата на планете, начинают сбываться, считают ученые.