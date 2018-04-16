"Совы" болеют чаще и умирают раньше, чем "жаворонки", выяснили ученые

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Любители работать по ночам умирают раньше тех, кто трудится днем, доказали ученые Северо-Западного университета в США. Результаты своих исследований, в которых участвовали почти полмиллиона жителей Великобритании, биологи опубликовали в научном журнале Sciencedaily.

© Sputnik / Nicolai Kibich Здоровый сон: как победить бессонницу

Проблема в критических стрессах, которому "совы" подвергаются в мире, работающем по правилам "жаворонков". Хроническое недосыпание, ослабляющее защитные механизмы в организме человека, накладывается на необходимость поддерживать высокую активность в дневное время суток. Организм неизбежно начинает "мстить за работу на износ".

Чаще болеют и раньше умирают также и люди, которые с трудом просыпаются по утрам и предпочитают поздний подъем.

Распределение людей на "сов" и "жаворонков" слабо связано с психологическими особенностями каждого конкретного человека, свидетельствуют ученые. В гораздо большей степени на период наиболее высокой работоспособности организма влияют генетика и окружающая среда. В своем исследовании они даже предложили разработать законодательные нормы, позволяющие работодателям учитывать особенности "сов" в рабочем графике.