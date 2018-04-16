Ученые объяснили, почему некоторые не толстеют, не отказывая себе в сладком

Оказывается, в склонности людей к сладостям и алкоголю часто виноваты гены, а не привычки.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. У любителей полакомиться сладким появилось новое оправдание – виноваты гены. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из исследования, опубликованного в научном журнале Cell Reports.

Ученые считают, что количество сладостей и алкоголя, которые потребляет человек, зависят от гена с индексом FGF21. Изучив образцы крови около полумиллиона человек, биологи обнаружили, что обладатели этого гена чаще и больше других едят сладости и выпивают. При этом нездоровое питание никак не сказывалось на их весе, эти люди сохраняли неизменную жировую массу вне зависимости от рациона.

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Однако обладатели этого гена сталкиваются и с негативными проявлениями. Например, они чаще страдают от повышенного артериального давления.

Ученые считают, что именно ген FGF21 отвечает за аппетит. Выделяется этот ген клетками печени, от него зависит, в частности, чувствительность организма к инсулину. Кроме того, этот ген непосредственно воздействует на центры удовольствия в мозге человека.