На выборах президента Черногории победил лидер правящей партии Джуканович

Выигравший в первом туре политик обещает на посту главы государства привести страну в ЕС.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. На президентских выборах в Черногории победил лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович.

В ночь на понедельник Джуканович провозгласил свою победу, дождавшись сообщения избиркома, что после подсчета 98% бюллетеней он набирает 54% голосов в первом же туре голосования.

Главный конкурент Джукановича, представитель блока оппозиционных партий Младен Боянич получил более 33% голосов.

Лидер правящей партии заявил, что посвящает свою победу "европейской Черногории". Уходящий президент Черногории Филип Вуянович пожелал своему преемнику закончить процесс интеграции в ЕС. При Вуяновиче Черногория вступила в НАТО. Перед уходом он успел выступить с поддержкой ракетного удара, который страны Запада нанесли по Сирии.

Европейская комиссия ранее дала понять, что Черногория должна выполнить ряд условий для вступления в ЕС в 2025 году.

В Черногории зарегистрированы более 532 тысяч избирателей, явка на выборах составила 64%.