МИД России заявил, что с ответом на санкции США затягивать не будут

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Москва не станет откладывать рассмотрение законопроекта об ответе на санкции США. Об этом завил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью для РИА Новости.

Замглавы МИД России подчеркнул, что в настоящий момент обсуждается, какие конкретные меры будут применены и когда именно. Вместе с тем Рябков заметил, что существует настоятельная необходимость в том, чтобы действия были приняты незамедлительно.

© Fotolia / KLimAx Foto Депутат Госдумы рассказал об ответе России на санкции США

Напомним, в пятницу в Государственной думе был зарегистрирован законопроект об ответных действиях Российской Федерации на санкции США. В частности, предполагается, что может быть введен запрет на импорт американской табачной, сельскохозяйственной и алкогольной продукции.