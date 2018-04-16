В России запретят торговать ненастоящим сыром

Сплошь и рядом рядом с сырами продается "сыроподобная" продукция, в которой никогда не было ни капли молока.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Если у вас хорошие знакомства в продовольственных магазинах, то нередко можно услышать совет: "Не покупайте этот сыр, это и не сыр вовсе".

© Sputnik / Alexey Danichev Чиновник: молочники обманывали потребителей в Молдове

Действительно, так называемые "сырные продукты" лежат на прилавках рядом с настоящими сырами, и завлекают покупателей запредельно низкими ценами. Но далеко не всегда в них удается найти хотя бы слабые следы молока. Слово "сырный" до сих пор многих вводит в заблуждение, а маркетинговые ухищрения и красивые названия могут сбить с толку даже опытного потребителя.

Закрыть лазейки для недобросовестного маркетинга собираются в России. Там хотят полностью запретить продажу так называемых "сыроподобных" продуктов, которые наполовину, а то и полностью состоят из растительного жира, однако в магазинах продаются под названиями, содержащими слово "сыр". Соответствующие поправки в технические регламенты разработаны Министерством сельского хозяйства РФ.

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По итогам прошлого года в России было продано более 800 тысяч тонн сыра и сырных продуктов, которые составили четверть объема от общих продаж. Сколько было продано "сыроподобной" продукции, не поддается учету, потому что такого термина просто не существует в технических регламентах.

Однако по данным Минсельхоза РФ, за весь прошлый год в Россию было ввезено не меньше 150 тысяч тонн так называемых "сыров", которые на 100 процентов изготовлены из растительного жира, а вот молоком там даже не пахнет. Однако их продавали с названиями и расфасовкой, имитирующей молочную продукцию.