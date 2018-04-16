Трамп накричал на советников, узнав число высланных из Европы дипломатов

Американского президента особенно расстроило, что Германия и Франция выслали всего по четыре сотрудника дипмиссии России.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп буквально вышел из себя, когда узнал, что ведущие европейские страны выслали не просто меньше, а в десятки раз меньше дипломатов, чем Соединенные Штаты. Об этом сообщила влиятельная газета "The Washington Post", ссылаясь на свои источники в американской администрации.

Как рассказали собеседники газеты, Трамп был настолько раздосадован, что накричал на своих советников, которые, по мнению президента, скрыли реальное положение дел и ввели его в заблуждение, докладывая о поддержке политики США в Европе.

© RIA Novosti . Список стран, выславших дипломатов РФ

Оказалось, что, принимая решение о высылке российских дипломатов, Трамп рассчитывал, что европейские союзники проявят такую же, если не большую активность и выдворят такое же количество дипломатов, чтобы создать мощное общее впечатление. Однако выяснилось, что европейские государства, в том числе и ведущие, фактически уклонились от участия в "акции солидарности". В то время как Соединенные Штаты выслали 60 сотрудников российской дипмиссии, Германия и Франция выдворили всего по четыре.

Зачем российских дипломатов выслали из Молдовы>>>

Это шокировало и расстроило Трампа, тем более что, по впечатлению собеседника газеты, Трамп не ожидал, что число высланных из государств Европы российских дипломатов будет так незначительно. Гнев президента США вызвало и то, что его администрация оказалась в роли "ястреба", в то время как остальные выглядели "голубями", занявшими мягкую позицию по отношению к России.

Ранее осведомленные источники в США сообщали, что Трамп считал крайне важной поддержку европейских партнеров и проявлял большое внимание к консультациям с ними перед тем, как начать массовую высылку российских дипломатов.

Напомним, что в конце марта США в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила Россию в причастности к отравлению в английском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери, объявили о высылке 60 сотрудников российской дипмиссии. В результате "кампании солидарности" еще около 30 стран мира выдворили в общей сложности 168 российских дипломатов. МИД России в ответ выслал из России сотрудников дипмиссий этих стран.