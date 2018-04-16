Британские ученые отыскали способ, как правильно пить пиво

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Если вы думаете, что лучше всего пиво пьется из привычной полулитровой кружки, то вы глубоко ошибаетесь. Формулу идеальной формы для пивного бокала вывели британские ученые, которым и принадлежит теперь эта честь.

В университете города Хаддерсфилд в Великобритании в течение почти года проводили продолжительные эксперименты с разными сортами пива и разными бокалами, сообщает газета "The Sun". На основе результатов практических исследований были построены компьютерные модели.

Выяснилось, что вопреки всеобщему убеждению, комфортнее и быстрее пить пиво из обычного стакана для коктейля. Как сообщил прессе профессор Уильям Ли, идеальный пивной бокал должен возвышаться на толстой ножке, а его края должны сужаться от верхней части к нижней.

По словам ученых, именно такая форма помогает пивной пене как можно быстрее оседать на стенках бокала. На примере одной из распространенных в Великобритании марок пива ученые продемонстрировали журналистам, что в таком бокале пузырьки газа заметно медленнее и реже всплывают на поверхность. Причина подобного эффекта — толстое дно, к которому пристают пузырьки.

Теперь исследователи университета Хаддерсфилд намерены пойти дальше и создать такой бокал, в котором практически отсутствует пена. Правда, многим любителям пива это не понравится, зато с научной точки зрения это станет несомненным успехом.