Песков о приостановке новых санкций США: "Кремль давно ничему не удивляется"

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока рано оценивать приостановку новых санкций США против России.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. В Кремле считают преждевременным давать оценки приостановке новых санкций США в отношении РФ, введение которых ожидалось в понедельник, но констатируют, что санкции для Вашингтона стали обыденной практикой во внешней политике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого цитирует РИА Новости.

"Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил на фоне общего положения дел в наших отношениях", — сказал Песков журналистам.

Так пресс-секретарь президента России ответил на просьбу прокомментировать новость о санкциях США, которые, вопреки сделанным ранее заявлениям представителя Штатов в ООН, не были введены в понедельник, и оценить, является ли подобная пауза проявлением доброй воли американского лидера Дональда Трампа.

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"С нашей точки зрения, единственными легитимными санкциями являются те, которые принимаются Советом Безопасности Организации объединенных наций. За двадцатый век 174 раза объявлялись санкции, из них почти 110 раз — плюс-минус несколько — эти санкции вводились США",- подчеркнул Песков.

Он добавил, что, "к сожалению, это такая обыденная практика во внешней политике США, с которой мы не можем согласиться, которую мы считаем незаконной". "А выводы какие-то пока по итогам одного дня делать рано",- сказал Песков, подчеркнув, что "Кремль давно уже ничему не удивляется".