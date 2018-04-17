Путин: удар США по Сирии - акт агрессии и нарушение Устава ООН

В телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель российский лидер подчеркнул, что удары по Сирии - грубое нарушение норм международного права.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что удар США и союзников по Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса", — говорится в сообщении.

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Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель информационных вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.