Обращение Папы Римского и Патриарха Кирилла: мир подошел к опасной черте

Предстоятели двух христианских церквей в совместном обращении к политическим лидерам мировых держав подчеркнули, что последствия новой мировой войны могут стать катастрофическими для человечества.

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии. Текст документа зачитал во вторник представителям СМИ председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.

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"В нынешнее время усилившейся международной напряженности мы, движимые чувством ответственности за миллионы христиан, вверенных Богом нашему духовному попечению, а также за благополучие всей человеческой семьи, объединенной общей судьбой, выступаем с совместным заявлением. Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что "мир подошел к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи".

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Духовные лидеры предупредили, что "ужасы мировых войн прошлого века не идут ни в какое сравнение с тем, насколько катастрофическими могут быть последствия мировой войны сегодня".

"Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом. Мы также обращаемся к странам-членам ООН и особенно к странам-членам Совета Безопасности с призывом вспомнить о своем долге перед семьей народов и во имя Божие умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире", — отмечается в заявлении.

"Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога", — заявили духовные лидеры.

Митрополит Иларион также уточнил, что данное обращение было принято по результатам телефонных переговоров патриарха Кирилла и Папы Франциска, и его поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также ряд других патриархов восточных церквей.