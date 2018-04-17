Обращение Папы Римского и Патриарха Кирилла: мир подошел к опасной черте

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск приняли совместное заявление в связи с обострением ситуации в Сирии. Текст документа зачитал во вторник представителям СМИ председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.
"В нынешнее время усилившейся международной напряженности мы, движимые чувством ответственности за миллионы христиан, вверенных Богом нашему духовному попечению, а также за благополучие всей человеческой семьи, объединенной общей судьбой, выступаем с совместным заявлением. Продолжающиеся военные действия на Ближнем Востоке, в последние годы причинившие огромные страдания, унесшие жизни многих тысяч людей и заставившие миллионы спасаться бегством, ныне грозят перерасти в глобальный конфликт", — говорится в заявлении.
В нем отмечается, что "мир подошел к опасной черте — к реальному провалу в международных отношениях и сотрудничестве, которое осуществлялось во благо всей человеческой семьи".
Патриарх Кирилл: в России может появиться свой "Ватикан">>>
Духовные лидеры предупредили, что "ужасы мировых войн прошлого века не идут ни в какое сравнение с тем, насколько катастрофическими могут быть последствия мировой войны сегодня".
"Перед лицом этой страшной угрозы мы обращаемся ко всем мировым лидерам с призывом осознать свою ответственность перед своими народами, перед человечеством в целом и перед Богом. Мы также обращаемся к странам-членам ООН и особенно к странам-членам Совета Безопасности с призывом вспомнить о своем долге перед семьей народов и во имя Божие умоляем их преодолеть разногласия и сообща трудиться ради мира во всем мире", — отмечается в заявлении.
"Вместе мы призываем политических лидеров не допустить дальнейшей эскалации напряженности, избежать конфронтации и встать на путь диалога", — заявили духовные лидеры.
Митрополит Иларион также уточнил, что данное обращение было принято по результатам телефонных переговоров патриарха Кирилла и Папы Франциска, и его поддержали главы Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской православных церквей, а также ряд других патриархов восточных церквей.