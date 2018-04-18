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Кубок чемпионата мира по футболу на официальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018

Теперь - "коррупция": как Британия пытается омрачить ЧМ-2018 в России

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Надуманные обвинения: бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул на коррупционную составляющую в получении Россией права на проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон намекнул, что Россия могла получить право провести чемпионат мира по футболу с помощью коррупции, передает РИА Новости

"Коррупция не дала нам сделать многие вещи. Что помешало таким странам как Южный Судан или Бурунди превратить данные им деньги в еду или медикаменты? Ответ: коррупция. Почему такие страны как Экваториальная Гвинея и Венесуэла настолько бедны, хотя у них так много полезных ископаемых? Ответ: коррупция. Мы хотели помочь миру проведением больших спортивных турниров, которые объединяют людей. Но как Россия смогла получить ЧМ-2018? Я позволю вам заполнить пробел в ответе", — заявил Кэмерон.

Летом комитет по этике Международной федерации футбола (FIFA) решил опубликовать полностью доклад о расследовании правомерности выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов — так называемый доклад Гарсии.

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
Кроме матчей: топ самых лучших событий на ЧМ-2018 по футболу

Все подозрения о правомерности получения прав на проведение этих чемпионатов мира были окончательно сняты.

В марте МИД РФ на своем сайте сделал заявление, что различные обвинения в адрес России носят провокационный характер и нацелены, в частности, на подрыв доверия к стране как к хозяйке чемпионата мира по футболу.

Кроме матчей: топ самых лучших событий на ЧМ-2018 по футболу>>>

Великобритания не в первый раз пытается обвинить Россию в различных нарушениях и повлиять на проведение ЧМ-2018. Так, в марте депутат от Лейбористской партии Ян Остин заявил, что Россия может использовать чемпионат мира так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года, то есть, для поднятия имиджа страны. Позже глава МИД Великобритании Борис Джонсон согласился с утверждением своего коллеги. В МИД РФ назвали подобные сравнения недопустимыми.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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Теги:
обвинения, Великобритания, чемпионат мира, коррупция, футбол, Чемпионата мира по футболу-2018, FIFA, МИД Великобритании, ФИФА, Дэвид Кэмерон, Астрахань, Саратов, Волгоград, Казань, Сочи, Калининград, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Россия, Спорт
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