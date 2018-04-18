Скрипалей могли намеренно ввести в искусственную кому - документ

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Представитель Британии в международной Организации по защите от химического оружия (ОЗХО) Петер Уилсон вновь заверил, что Лондон до 23 апреля ответит на вопросы России к Великобритании по делу Сергея Скрипаля.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Лондон до сих пор не озвучил точный диагноз Скрипалей

"Тринадцатого апреля Российская Федерация передала Великобритании список вопросов согласно статье 9 Конвенции о запрещении химоружия. Мы ответим по возможности скоро, в течение 10 дней, определенных конвенцией. Мы представим наш ответ странам-членам организации", — заявил Уилсон в среду, выступая в штаб-квартире организации в Гааге, передает РИА Новости.

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Между тем, согласно документу, представленному российской делегацией на внеочередном заседании ОЗХО, Сергей и Юлия Скрипали могли быть преднамеренно введены в искусственную кому.

"Власти Великобритании без проведения какого-либо расследования заранее обвинили Россию, для того, чтобы российские специалисты не могли получить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль. Британские медработники, как мы понимаем, ввели отца и дочь Скрипалей в искусственную кому, что сделало возможным сбор биохимических образцов и манипулирование состоянием их здоровья без консультаций с ними'', — говорится в документе.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что швейцарский исследовательский центр, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, пришел к выводу, что при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении армий США и Британии и не производилось в России и Советском Союзе.