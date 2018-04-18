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Гибридная Молдова, или О цветах свободы на карте Freedom House

© Sputnik /
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Американская организация "Freedom House", которой поручено присматривать за странами бывшего соцлагеря, опубликовала очередной ежегодный отчет "Nations in Transit-2018" ("Страны переходного периода-2018").

В этом рейтинге оценивается развитие свободы и демократии в каждой из стран, в том числе и в Молдове. Тут можно было бы пошутить насчет "переходного периода". Мол, что же мы уже двадцать пять лет переходим, переходим, и все никак не перейдем. 

Но эти шутки у нас в Молдове устарели уже давно. Примерно в тот же самый момент, когда стало ясно, что слова "переходный период", в действительности, не имеют никакого смысла. Большинство людей уже давно убедились, что с самого начала не было никакого "перехода" и, вообще, движения откуда-то куда-то.

Просто бывшие советские республики заставили признать, что их общая с Россией история была тоталитарным, мрачным прошлым, — от которого и нужно "уйти" в светлое будущее. Бывшим гражданам великой страны вдалбливали мысль о том, как плохо было тогда, и как замечательно будет потом, когда свершится "переход".

В общем, нет повода для шуток, зато есть повод для печали. Из отчета "Freedom House" мы узнали, что по-прежнему живем в "частично свободной" стране с "гибридным режимом", и Молдова является одним из государств с наиболее высоким риском соскальзывания к авторитаризму.

Вот же, беда какая, граждане.

По оценкам организации, степень развития свободы и демократии в Молдове находится примерно на том же уровне, что на Украине и в Грузии. Нашей стране присудили 4,93 балла по шкале от 1 (все отлично) до 7 (все плохо). Соседней Украине, по этой системе, выдали 4,64 балла — то есть, несмотря на боевые действия на территории этой страны, там все свободнее и демократичнее, чем в Молдове. Другому нашему соседу, Румынии, выдали 3,46 балла. 

Эта интерактивная карта, вообще, очень показательна. Если взглянуть под определенным углом, то в красивой раскраске прослеживается интересная логика.

Рейтинг Freedom House Страны переходного периода - 2018
© Photo: Captură ecran freedomhouse
Рейтинг Freedom House "Страны переходного периода - 2018"

Казалось бы, при чем тут Россия…

Смотрите сами, мрачным фиолетовым цветом беспросветного авторитаризма на карте Freedom House окрашена Россия, ее союзники и сотрудничающие с Россией страны — Беларусь, Казахстан, Азербайджан и страны Средней Азии. 

Уникального светло-синего цвета удостоилась Армения, — по мнению Freedom House, в этой стране всходят робкие побеги демократии. Кстати, в Армении в эти дни развернулись выступления оппозиции, начались уличные беспорядки, которые уже называют "бархатной революцией". И, разумеется, публикация отчета Freedom House, где Армению одобрительно похлопывают по плечу, не может не воодушевить оппозиционеров, — такое вот, конечно же, совершенно случайное совпадение.

Тревожным оранжевым цветом, в который окрашена и Молдова, обозначены страны, которые, как бы это сказать, — балансируют между Востоком и Западом. 

О проблемах нашей страны, Украины и Грузии мы хорошо знаем. Что до Македонии, то давайте вспомним, например, о прошлогодних акциях протеста в этой стране, когда манифестанты ворвались в здание парламента. Тогда эти события встретили диаметрально противоположные оценки США и ЕС, — с одной стороны, — и России, с другой. 

Не забудем о недавнем заявлении премьер-министра республики Зорана Заева в контексте кампании по выдворению российских дипломатов из Европы. Македонский премьер заявил, что его страна "остается глубоко приверженной развитию отношений с Россией", и едва ли ни извинился за высылку российского дипломата. Учитывая, что скоро должны начаться переговоры о вступлении Македонии в ЕС, это выглядело по-настоящему отчаянным шагом.

Еще бы, какая уж тут свобода и демократия, с такими-то заявлениями — наверное, подумали ответственные лица Freedom House и решительно выкрасили Македонию в оранжевый цвет. Стоит добавить, что в отчете Македонию называют "захваченным государством" и укоризненно указывают, что ЕС мог бы проявить больше заботы об этой стране. 

Как заслужить статус "устойчивой демократии"

В желтый цвет, — не такой тревожный, как оранжевый, но все же не вполне благополучный, — окрашены не только Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, но и государства-члены Евросоюза — Болгария, Венгрия и Хорватия. Румыния тоже не заслужила полного доверия Freedom House, хотя, казалось бы, в этой стране размещены не только военные базы США и НАТО, но и элементы системы ПРО. 

Ясного зеленого цвета "устойчивой демократии" удостоились только Польша, Чехия, Словакия, Латвия, Литва и Эстония.

Флаг периода событий 1956 года на фоне Парламента Венгрии в Будапеште
© Fotolia / Tibor
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Видимо, также по случайному совпадению, эти страны склонны прислушиваться к мнению Вашингтона, а не Брюсселя, и являются верными военно-политическими союзниками Соединенных Штатов. Наверное, в этом есть своя логика. Freedom House, хотя и считается неправительственной организацией, в иные годы до 80% финансирования получает из бюджета США. 

Правда, все большее число людей перестают относиться к этим оценкам всерьез. В самом деле, как-то сложно верить в рассказы о светлом будущем, набитом демократией и свободой, когда на очередную страну сыплются крылатые ракеты.

Хорошие мальчики и плохие парни

Другое привлекает больше внимания — очевидная взаимосвязь между оценками, которые выдает Freedom House, и событиями, которые происходят в той или иной стране. 

У нас в Молдове приближаются большие события — в 2018 году состоятся парламентские выборы. Напомним, что нашей стране присвоен неприятный статус "гибридного режима", который заставляет вспомнить о чрезвычайно модном термине "гибридная война", придуманном Западом специально для высказываний о действиях России.

Флаги России, ЕС, архивное фото
© Sputnik / Владимир Сергеев
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Если следовать логике рейтингов Freedom House, то статус "гибридного режима" означает в переводе следующее: "Мы еще не решили, хорошие вы мальчики или плохие парни. Но лучше бы вам поскорее доказать, что вы на правильной стороне, потому что вы же знаете, что бывает с плохими парнями". Напомню, что Freedom House регулярно выступает с оценкой выборов в той или другой стране. И может, например, назвать прошедшие выборы "свободными и демократическими", а может и совсем наоборот.

Учитывая эти обстоятельства, мы уже сейчас вправе усомниться, что парламентские выборы в Молдове будут полностью защищены от внешнего влияния. Не зря же придуманы такие удобные инструменты, как рейтинги с оценкой свободы и демократии. Как писал Антон Павлович Чехов задолго до создания Freedom House, "нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него".

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Теги:
Freedom House, свобода, демократия, Запад, рейтинг
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