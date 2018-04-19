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Социальная сеть Instagram

Снимки шокируют: блогерша меняла свое тело в угоду злобным комментаторам

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (90)
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Что случается, если слишком сильно переживать о том, как вас принимают в социальных сетях.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Эта история началась в Лондоне, когда девушка-блогер по имени Чесси Кинг разместила в Instagram свое фото в купальнике. Она честно призналась, что фото не слишком удачное, но, в любом случае, она довольна своим телом, — уж какое есть.

Однако на беззащитную девушку посыпались сотни злобных и агрессивных комментариев. Ее обзывали "толстой коровой", "ленивой неряхой" и укоряли в том, что она не следит за своим телом и даже не пытается привести его в порядок.

Но вместо того, чтобы впасть в депрессию, как это часто бывает с пользователями социальных сетей, которые впали в немилость подписчиков, Чесси разозлилась. И решила показать злыдням, а заодно и всей социальной сети, насколько на самом деле глупы завалившие ее претензиями тролли.

"У тебя огромные ноги. Это худшее, что я видел".

После каждого злого комментария блогерша… корректировала свою внешность с помощью операции. Но операции не медицинской, а компьютерной — в этом Чесси помогли ее друзья, эксперты в области работы с графикой, которые исправляли ее фотографии и видеозаписи, а затем публиковали на странице девушки.

Например, после нападок на "слишком толстые ноги" и "плоскую грудь" команда дизайнеров сделала Чесси огромные глаза, как у инопланетянки, безобразно большие губы и грудь, а талию сузила до нездоровых размеров.

"Ты все равно уродливая".

Каждый новый пост провоцировал новые комментарии. А, учитывая, что подписчиков у Чесси Кинг более 300 тысяч, эта история приобрела поистине глобальный масштаб и известность.

В итоге, послушно выполняя требования знатоков современных стандартов женской красоты, Чесси "изменила" лицо, руки, ноги, талию, бедра и ягодицы, после чего ее тело превратилось в болезненную пародию на человека.

В своем комментарии к заключительному видео Чесси написала: "Если бы мы слушались каждого, кто атакует нас в социальных сетях, мы стали бы монстрами. Неважно, сколько у вас подписчиков, три или три миллиона. Никто не должен страдать от хейтеров. Это не вы уродливы, а те, кто пишет вам уродливые комментарии".

Эксперимент Чесси Кинг приобрел большую известность, о нем написали ведущие СМИ Великобритании, а сама блогерша приобрела еще большую популярность.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (90)

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Теги:
блогеры, Instagram, социальные сети
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