МИД Бельгии: Россия и ЕС должны искать совместные решения конфликта в Сирии

Глава бельгийского МИД призвал стороны к диалогу, отметив, что в мае нынешнего года президент Франции Эммануэль Макрон сможет обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Евросоюзу и России следует совместно искать решения урегулирования конфликта в Сирии. Об этом заявил в четверг глава бельгийского МИД Дидье Рейндерс, выступление которого передает РИА Новости.

"С Россией, как и с Ираном, нужен диалог. Будучи очень твердыми по досье, по которым мы расходимся, как Украина, мы должны пытаться находить решения сообща", — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

По словам бельгийского министра, он ожидает от Москвы демонстрации "желания идти к политическому решению конфликта".

Говоря о необходимости прямого диалога с Россией, Рейндерс заметил, что кроме него в Москве с визитами недавно побывали министры иностранных дел Нидерландов и Австрии.

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"В мае президент Макрон будет в Санкт-Петербурге, чтобы встретиться с господином Путиным. Почему? Потому, что если мы не будем оказывать давление на Россию на базе прямых контактов, мы ни к чему не придем. Это касается и Ирана", — сказал глава МИД Бельгии.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января этого года в Сочи конгресс сирийского национального диалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.