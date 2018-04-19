Мнение: поместная церковь на Украине создана не будет

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Даже если Рада Украины и поддержала обращение президента Петра Порошенко к Константинопольскому патриархату о создании в стране единой поместной автокефальной церкви, то никаких последствий не будет. Такое мнение высказал журналистам депутат Верховной рады Украины от фракции "Опозиционный блок" Вадим Новинский, которого цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Тарас Литвиненко Церковную реликвию пытались вывезти из Молдовы в Украину

Ранее Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Президент попросил Верховную раду поддержать его обращение, что и произошло в четверг.

"Никаких (последствий обращения не будет — ред). В 2016 году мы уже видели такое обращение и видим, что ничего такого не произошло. И сейчас, я думаю, что патриарх Константинопольский никогда не пойдет на нарушение церковного закона, он не будет это рассматривать. Вы поймите, это будет означать раскол в православии, который станет похлеще раскола 1054 года, когда церковь христианская развалилась на католическую и православную. Поэтому он никогда не войдет в историю как раскольник", — подчеркнул украинский депутат Вадим Новинский по итогам голосования по проекту, внесенному Порошенко на рассмотрение.

В Московском патриархате ранее выразили надежду, что Константинопольский патриархат не изменит своей позиции по поддержке канонической церкви на Украине.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.