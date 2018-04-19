Новый лидер Кубы рассказал о том, вернется ли "Остров свободы" к капитализму

Главой Государственного совета Кубы стал Мигель Диас-Канель, сменивший на этом посту Рауля Кастро - брата легендарного Фиделя.

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Возврата к капитализму на Кубе не будет. Об этом заявил новый лидер страны Мигель Диас-Канель, сообщает РИА Новости.

Диас-Канель, занимавший пост первого заместителя председателя Госсовета, в четверг утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (парламентом страны) в должности главы Госсовета и сменил Рауля Кастро на высшем государственном посту.

По словам нового лидера, среди тех, кто был избран в руководящие кубинские органы на этой сессии парламента, "не будет места тем, кто хочет восстановления капитализма на Кубе".

Компартия Кубы является "единственной гарантией" единства нации, заявил он.

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Кроме того, Диас-Канель призвал кубинцев оставаться едиными, "как это было все эти годы революции".

Напомним, что наиболее длительный срок руководителя Кубы занимал известный революционер Фидель Кастро, который возглавлял правительство и партию с 1956 по 2006 годы.